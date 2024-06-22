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    • Семшов объяснил, почему не стоит ждать роста футбола в России

    Семшов объяснил, почему не стоит ждать роста футбола в России

    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил уровень последнего сезона РПЛ.

    «По интриге это был лучший сезон, потому что чемпиона мы узнали только в последнем туре. Если брать игру в целом и уровень футбола, то не сказал бы, что это лучший сезон. Уровень футбола у нас не растeт. Может быть, он не падает, но и не растeт. Топовые команды России снизили к себе требования. Хотелось бы, чтобы они держали уровень, а команды из низов тянулись к ним.

    Интрига приятна для болельщиков, потому что ты всегда в ожидании матчей и не знаешь, какой будет результат. Но хочется, чтобы рос уровень футбола. Конечно, есть большой минус – неучастие в еврокубках. Из-за этого легионеры, которые приезжали к нам раньше, сейчас в Россию не едут. Без еврокубков тяжело ожидать роста футбола в стране», – сказал Семшов.

    • Минувший сезон РПЛ выиграл «Зенит».
    • За петербуржцами осталось 6 последних сезонов РПЛ.
    • Новый сезон стартует 20 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1719071178
    Да,без Евро кубков тяжело. Но и пока есть такие команды, как срамтак, наш уровень не будет расти. Там Просесы, Глушаковы, Абаскали, вобщем скандальное болото!
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    Semenycch
    1719072016
    Прямо скажем, отсутствие Еврокубков позволяет некоторым командам не позорить Россию в Европе!
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