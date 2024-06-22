Сычев оценил приглашение Станковича в «Спартак»

Дмитрий Сычев высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Интересно будет посмотреть на работу Деяна Станковича в «Спартаке», тем более это креатура Амарала.

Интересно посмотреть, какие новшества привнесeт Станкович. По первой пресс-конференции было понятно, что будет много экспрессии и новаций.

Посмотрим, как это скажется на качестве игры. В «Спартаке» никогда не было скучно и было много эмоций. Я думаю, что задача – это чемпионство, не меньше», – заявил Сычeв.