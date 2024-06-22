Черногорский полузащитник Лончар близок к переходу в клуб РПЛ

Черногорский футболист венгерского «Дебрецена» Стефан Лончар близок к переезду в Россию.
По сведениям СМИ, «Акрон» и «Дебрецен» близки к договоренности по трансферу 28-летнего черногорского футболиста. Сделка должна быть закрыта в течение нескольких дней.
- Опорный полузащитник Стефан Лончар защищает цвета «Дебрецена» с 2023 года. В майке венгерского коллектива футболист провел 57 поединков. В них он сумел записать в свой актив 7 голов и 3 ассиста.
- Отметим ,что на счету Лончара 13 игр за сборную Черногории.
- Акрон по итогам стыковых матчей с Уралом (2:0, 1:2) сумел завоевать путевку в РПЛ.