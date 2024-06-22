Черногорский полузащитник Лончар близок к переходу в клуб РПЛ

Черногорский футболист венгерского «Дебрецена» Стефан Лончар близок к переезду в Россию.

По сведениям СМИ, «Акрон» и «Дебрецен» близки к договоренности по трансферу 28-летнего черногорского футболиста. Сделка должна быть закрыта в течение нескольких дней.