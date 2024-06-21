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    На «Матч ТВ» прокомментировали возвращение Талалаева

    Директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин высказался о возвращении в эфир Андрея Талалаева.

    • Тренера уволили из «Химок».
    • Россиянина в клубе заменит испанец Франк Артига.
    • Талалаев работает на ТВ экспертом с 2000-х годов.

    «Мы всегда рады видеть Андрея Викторовича в наших программах. Он наш постоянный эксперт, поэтому мы со своей стороны отчасти радуемся, когда Талалаев освобождается. Хотя, конечно, желаем ему всяческих творческих успехов в качестве тренера.

    При этом я бы не стал говорить, что Андрей Викторович именно вернулся в команду экспертов «Матч ТВ», ведь по сути он из нее и не уходил», – сказал Акулинин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
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    "Хор наш поет припев старинный, И слова текут рекой: К нам приехал наш любимый Андрей Викторович д о р о г о й! Дрюня . Дрюня , Дрюня! Дрюня . Дрюня , Дрюня!.. Дрюня . Дрюня , Дрюня! Наш любимый, доооорогоооой! " Пей до дна ,йопта )
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