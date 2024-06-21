На «Матч ТВ» прокомментировали возвращение Талалаева

Директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин высказался о возвращении в эфир Андрея Талалаева.

Тренера уволили из «Химок».

Россиянина в клубе заменит испанец Франк Артига.

Талалаев работает на ТВ экспертом с 2000-х годов.

«Мы всегда рады видеть Андрея Викторовича в наших программах. Он наш постоянный эксперт, поэтому мы со своей стороны отчасти радуемся, когда Талалаев освобождается. Хотя, конечно, желаем ему всяческих творческих успехов в качестве тренера.

При этом я бы не стал говорить, что Андрей Викторович именно вернулся в команду экспертов «Матч ТВ», ведь по сути он из нее и не уходил», – сказал Акулинин.