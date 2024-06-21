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    Николич дал обещание фанатам ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам.

    «Большой привет всем болельщикам! Рад, что я здесь, в ЦСКА. Никаких сомнений у меня не было, когда получил приглашение. Во-первых, это большой клуб с большими традициями и большими целями. Я хочу передать болельщикам, за что я буду отвечать. У команды всегда будет боевой настрой, мы всегда будем отдавать все силы на поле и никогда не будем отступать. Это причины, по которым я здесь.

    ЦСКА – братский клуб моей команды «Партизан». И я счастлив, что одна из первых игр будет на братском кубке против белградской команды. Счастлив, потому что это товарищеская игра. Если была бы официальная, то было бы очень тяжело. Увидимся на стадионе. Надеюсь, что болельщиков будет много», – сказал Николич.

    • В прошедшем сезоне москвичи финишировали в чемпионате только на 6-м месте.
    • 30 мая Николич покинул эмиратский «Шабаб Аль‑Ахли».
    • Тренер работал в «Локомотиве» с мая 2020 по октябрь 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    21.06.2024 08:47
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    Комментарии (13)
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    Semenycch
    1718949820
    Пафоса не многовато?
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    fakeid
    1718950265
    «Стыдно за Спартак!» — скромно сказал в конце Николич
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    andr45
    1718953779
    Никакой конкретики - каких целей этот лысый хочет достигнуть, какого пополнения ждет и т.д . Одно бла-бла(
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    ilya43rus
    1718979638
    Если пройти по ссылке тренера, больно уж молод тренер))
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