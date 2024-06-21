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    • Семин дал совет «Локомотиву» после трансфера Глушенкова в «Зенит»

    Семин дал совет «Локомотиву» после трансфера Глушенкова в «Зенит»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход Максима Глушенкова в «Зенит».

    «Локомотиву» надо правильно составлять контракт. Надо прописывать отступные, чтобы они были более ощутимы для клуба, который хочет [купить] футболиста. Нужно правильно делать контракт», – сказал Семин.

    • 24-летний Глушенков провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.
    • Форвард пришел в московский клуб в декабре 2022 года из «Крыльев Советов».
    • Также Глушенков выступал за «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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