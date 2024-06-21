Семин дал совет «Локомотиву» после трансфера Глушенкова в «Зенит»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход Максима Глушенкова в «Зенит».
«Локомотиву» надо правильно составлять контракт. Надо прописывать отступные, чтобы они были более ощутимы для клуба, который хочет [купить] футболиста. Нужно правильно делать контракт», – сказал Семин.
- 24-летний Глушенков провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.
- Форвард пришел в московский клуб в декабре 2022 года из «Крыльев Советов».
- Также Глушенков выступал за «Спартак».