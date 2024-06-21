Семин дал совет «Локомотиву» после трансфера Глушенкова в «Зенит»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход Максима Глушенкова в «Зенит».

«Локомотиву» надо правильно составлять контракт. Надо прописывать отступные, чтобы они были более ощутимы для клуба, который хочет [купить] футболиста. Нужно правильно делать контракт», – сказал Семин.