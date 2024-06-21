Реакция Мостового на увольнение Талалаева из «Химок»

Александр Мостовой высказался о том, что «Химки» отправили Андрея Талалаева в отставку с поста главного тренера.
«Не удивлюсь, если Талалаев где-то сейчас всплывет. С фамилией Талалаев удивляться нечему. Да и в принципе в российском футболе удивляться не надо.
А чем вызвана отставка его из «Химок»? Как обычно, причин не рассказали. Появится он где-нибудь опять. Я понимаю, как это происходит, так как я в футболе больше 30 лет. Я все вижу и понимаю, футбол – самый популярный вид спорта.
Тренерские качества Талалаева? Не знаю, не знаю... Он меня расстроил, когда ушел из одной команды в другую и начал целовать футболки... А потом ушел снова.
Меня расстраивает это. Ему нужно быть скромнее, но не всем это дано», – заявил Мостовой.
- Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
- Под его руководством подмосковная команда пробилась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
- Ожидается, что новым тренером химчан станет Франк Артига.