Реакция Мостового на увольнение Талалаева из «Химок»

Александр Мостовой высказался о том, что «Химки» отправили Андрея Талалаева в отставку с поста главного тренера.

«Не удивлюсь, если Талалаев где-то сейчас всплывет. С фамилией Талалаев удивляться нечему. Да и в принципе в российском футболе удивляться не надо.

А чем вызвана отставка его из «Химок»? Как обычно, причин не рассказали. Появится он где-нибудь опять. Я понимаю, как это происходит, так как я в футболе больше 30 лет. Я все вижу и понимаю, футбол – самый популярный вид спорта.

Тренерские качества Талалаева? Не знаю, не знаю... Он меня расстроил, когда ушел из одной команды в другую и начал целовать футболки... А потом ушел снова.

Меня расстраивает это. Ему нужно быть скромнее, но не всем это дано», – заявил Мостовой.