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    Реакция Мостового на увольнение Талалаева из «Химок»

    Александр Мостовой высказался о том, что «Химки» отправили Андрея Талалаева в отставку с поста главного тренера.

    «Не удивлюсь, если Талалаев где-то сейчас всплывет. С фамилией Талалаев удивляться нечему. Да и в принципе в российском футболе удивляться не надо.

    А чем вызвана отставка его из «Химок»? Как обычно, причин не рассказали. Появится он где-нибудь опять. Я понимаю, как это происходит, так как я в футболе больше 30 лет. Я все вижу и понимаю, футбол – самый популярный вид спорта.

    Тренерские качества Талалаева? Не знаю, не знаю... Он меня расстроил, когда ушел из одной команды в другую и начал целовать футболки... А потом ушел снова.

    Меня расстраивает это. Ему нужно быть скромнее, но не всем это дано», – заявил Мостовой.

    • Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
    • Под его руководством подмосковная команда пробилась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
    • Ожидается, что новым тренером химчан станет Франк Артига.

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    Источник: «РБ Спорт»

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