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    • Семин высказался о переходе Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»

    Семин высказался о переходе Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход Максима Глушенкова в «Зенит».

    В московском клубе сегодня подтвердили скорый трансфер 24-летнего полузащитника в петербургскую команду.

    – Глушенков в «Зените». Для вас это шок?

    – Наверное, надо понять, какие задачи стоят перед «Локомотивом» в следующем сезоне. Собирается ли команда бороться за чемпионство или нет? Если клуб хочет претендовать на титул, то, значит, надо оставлять Глушенкова. «Динамо» же сохранило Тюкавина, переподписало с ним контракт. Так и здесь. В чем разница?

    Кроме того, считаю, что в контрактах таких талантливых футболистов, как Глушенков, нужно прописывать такую сумму отступных, чтобы конкуренты столкнулись с финансовыми проблемами при желании забрать этого игрока. Вот и все.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    andrei-sarap-yandex
    1718887937
    если отступные будут 500 милионов евро для игрока а зарплата 50 тысяч рублей в месяц...ему предложат 1 милион рублей в месяц в другом клубе вы думаете что игрок такой патриот за эти 50 тысяч будет рвать жилы ???? а это проблема в клубе и продать не смогут и игрок не будет играть....насильно мил не будешь.....прошло время СССР...это бизнес и рынок везде...ГЛУШЕНКОВ иди и заработай денег...
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