Семин высказался о переходе Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход Максима Глушенкова в «Зенит».

В московском клубе сегодня подтвердили скорый трансфер 24-летнего полузащитника в петербургскую команду.

– Глушенков в «Зените». Для вас это шок?

– Наверное, надо понять, какие задачи стоят перед «Локомотивом» в следующем сезоне. Собирается ли команда бороться за чемпионство или нет? Если клуб хочет претендовать на титул, то, значит, надо оставлять Глушенкова. «Динамо» же сохранило Тюкавина, переподписало с ним контракт. Так и здесь. В чем разница?

Кроме того, считаю, что в контрактах таких талантливых футболистов, как Глушенков, нужно прописывать такую сумму отступных, чтобы конкуренты столкнулись с финансовыми проблемами при желании забрать этого игрока. Вот и все.