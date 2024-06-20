«Реал» продал защитника в «Милан» и может отпустить Марина в «Наполи»

«Реал» продал правого защитника Алекса Хименеса «Милану» за 5 миллионов евро, сообщил журналист Фабрицио Романо. Также «сливочные» близки к продаже центрального защитника Рафы Марина «Наполи» за 10 миллионов евро. В обоих случаях у мадридского клуба будет опция обратного выкупа.

В минувшем сезоне 19-летний Хименес выступал за юниорскую команду «Милана» на правах аренды. За первую команду «россонери» провел 5 матчей.

22-летний Марин провел сезоне-2023/24 на правах аренды в «Алавесе», где принял участие в 35 матчах