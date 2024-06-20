Писарский отказался от перехода в «Динамо» Мх

Нападающий Владимир Писарский отказался переходить из «Крыльев Советов» в махачкалинское «Динамо», сообщил журналист Иван Карпов. Махачкалинцы были готовы взять 28-летнего форварда в аренду с правом выкупа за 100 миллионов рублей и процент от перепродажи.
Дебютанты РПЛ готовы были платить Писарскому зарплату в размере 3 миллионов рублей в месяц.
«При этом в Самаре не рассчитывают на Владимира от слова совсем, играть он в команде Осинькина не будет», – написал журналист.
- Писарский в прошлом сезоне провел 22 матча, забил 4 гола.
- Он перешел в «Крылья Советов» в декабре 2022 года из «Оренбурга».