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    Писарский отказался от перехода в «Динамо» Мх

    Нападающий Владимир Писарский отказался переходить из «Крыльев Советов» в махачкалинское «Динамо», сообщил журналист Иван Карпов. Махачкалинцы были готовы взять 28-летнего форварда в аренду с правом выкупа за 100 миллионов рублей и процент от перепродажи.

    Дебютанты РПЛ готовы были платить Писарскому зарплату в размере 3 миллионов рублей в месяц.

    «При этом в Самаре не рассчитывают на Владимира от слова совсем, играть он в команде Осинькина не будет», – написал журналист.

    • Писарский в прошлом сезоне провел 22 матча, забил 4 гола.
    • Он перешел в «Крылья Советов» в декабре 2022 года из «Оренбурга».

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа | | Иван Карпов»

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    Комментарии (2)
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    acor94
    1718876832
    Возвращай забивную фамилию и к нам в Зенит можно. А Сергеева продадим миллиона за 4 локомотиву.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1718877393
    Скис парниша) скоро на Кипр попросишься)
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