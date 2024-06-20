Камоцци ответил на вопрос, добьется ли Абаскаль успеха в «Гранаде»

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился своими мыслями по поводу назначения Гильермо Абаскаля главным тренером «Гранады».

«Я не удивлен, что Абаскаль возглавил «Гранаду». Он способен очень хорошо себя продать. При этом не думаю, что он добьется там успеха», – высказался Камоцци.