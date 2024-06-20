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    • Камоцци ответил на вопрос, добьется ли Абаскаль успеха в «Гранаде»

    Камоцци ответил на вопрос, добьется ли Абаскаль успеха в «Гранаде»

    Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился своими мыслями по поводу назначения Гильермо Абаскаля главным тренером «Гранады».

    «Я не удивлен, что Абаскаль возглавил «Гранаду». Он способен очень хорошо себя продать. При этом не думаю, что он добьется там успеха», – высказался Камоцци.

    • Испанский специалист Гильермо Абаскаль был утвержден наставником «Спартака» летом 2022 года. У руля столичного коллектива испанец провел 74 поединка во всех турнирах, одержав 36 побед. Также в активе Гильермо 15 ничьих и 23 поражения. Весной 2024 года боссы Спартака уволили Абаскаля из-за неудовлетворительных результатов.
    • Недавно было объявлено, что Абаскаль в следующем сезоне будет тренировать испанскую «Гранаду», которая вылетела в Сегунду.

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    Источник: «Матч ТВ»

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