Блогер из Швеции рассказала, что была разочарована после встречи с Роналду

Санне Йозефсон, являющаяся шведским блогером, рассказала о встрече с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Думаю, менеджер Роналду был немного влюблeн в мою подругу, поэтому они пригласили нас выпить в отель «Беверли-Хиллз». У нас не получилось хорошо поговорить. Мы собирались заказать что-нибудь попить, а потом Роналду сказал, что будет только воду, потому что хочет сохранить свои кубики пресса. Тогда я подумала, что нам не о чем говорить», – поведала Йозефсон.
- С 2023 года Криштиану Роналду играет в Саудовской Аравии, защищая цвета «Аль-Насра». За саудовский коллектив португальский бомбардир наколотил 58 голов в 64 поединках. Также в активе Криштиану 15 ассистов.
- Роналду известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Реал». В майке английского клуба форвард провел 346 игр, забив 145 голов и оформив 64 голевых передачи. За Реал Роналду поучаствовал в 438 матчах. В футболке мадридцев футболист сумел отличиться 450 раз и отдать 131 голевой пас на своих партнеров по команде. Также португалец играл в «Ювентусе».
- В данный момент игрок вместе со сборной Португалии готовится ко второму туру группового раунда Евро. В первом матче португальцы обыграли Чехию (2:1). Роналду вышел в основе португальской сборной и отыграл все 90 минут.