Блогер из Швеции рассказала, что была разочарована после встречи с Роналду

Санне Йозефсон, являющаяся шведским блогером, рассказала о встрече с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Думаю, менеджер Роналду был немного влюблeн в мою подругу, поэтому они пригласили нас выпить в отель «Беверли-Хиллз». У нас не получилось хорошо поговорить. Мы собирались заказать что-нибудь попить, а потом Роналду сказал, что будет только воду, потому что хочет сохранить свои кубики пресса. Тогда я подумала, что нам не о чем говорить», – поведала Йозефсон.