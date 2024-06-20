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    • Блогер из Швеции рассказала, что была разочарована после встречи с Роналду

    Блогер из Швеции рассказала, что была разочарована после встречи с Роналду

    Санне Йозефсон, являющаяся шведским блогером, рассказала о встрече с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Думаю, менеджер Роналду был немного влюблeн в мою подругу, поэтому они пригласили нас выпить в отель «Беверли-Хиллз». У нас не получилось хорошо поговорить. Мы собирались заказать что-нибудь попить, а потом Роналду сказал, что будет только воду, потому что хочет сохранить свои кубики пресса. Тогда я подумала, что нам не о чем говорить», – поведала Йозефсон.

    • С 2023 года Криштиану Роналду играет в Саудовской Аравии, защищая цвета «Аль-Насра». За саудовский коллектив португальский бомбардир наколотил 58 голов в 64 поединках. Также в активе Криштиану 15 ассистов.
    • Роналду известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Реал». В майке английского клуба форвард провел 346 игр, забив 145 голов и оформив 64 голевых передачи. За Реал Роналду поучаствовал в 438 матчах. В футболке мадридцев футболист сумел отличиться 450 раз и отдать 131 голевой пас на своих партнеров по команде. Также португалец играл в «Ювентусе».
    • В данный момент игрок вместе со сборной Португалии готовится ко второму туру группового раунда Евро. В первом матче португальцы обыграли Чехию (2:1). Роналду вышел в основе португальской сборной и отыграл все 90 минут.

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    Источник: The Sun

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