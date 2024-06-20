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    • Бывший игрок сборной России рассказал, почему отказался от подарка, который хотел вручить ему Путин

    Бывший игрок сборной России рассказал, почему отказался от подарка, который хотел вручить ему Путин

    Экс-футболист «Ахмата» и сборной России Андрей Федьков рассказал о встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

    «Разложу все по полочкам, чтобы ни у кого больше не возникало вопросов. Задолго до этой встречи отец Рамзана Ахмат Кадыров подарил Путину шашку. И вот мы сидим за столом. Путин вспоминает про ту шашку и говорит Рамзану: «Передам ее на хранение твоему лучшему футболисту. Кто у тебя лучший?» Кадыров показывает на меня. Делаю серьезное лицо: «Владимир Владимирович, мне такого не надо. Шашку подарили вам – пусть она в Кремле и будет. А то принесу ее домой, а потом меня будет отслеживать ФСБ! Еще сейф бетонировать, заборы поднимать. Кадыров с Путиным тоже посмеялись. А шашку я так и не принял», – пояснил Федьков.

    • 52-летний Андрей Федьков, игравший на позиции центрального нападающего, повесил бутсы на гвоздь в 2009 году. Наибольшее количество игр форвард провел за «Сокол» из Саратова. За команду Андрей отыграл 140 встреч, в которых забил 69 голов и оформил 7 ассистов.
    • В 2004 году Федьков сменил клубные цвета и перебрался в «Терек». За грозненцев россиянин отыграл 98 поединков, забив 54 мяча. Именно Федькову долгое время принадлежал рекорд по количеству голов, забитых в Первой лиге (38). В 2020/2021 рекорд Андрея был побит форвардом Иваном Сергеевым. Игрок «Крыльев Советов» забил 40 голов.
    • Отметим, что в активе Федькова 2 игры за сборную России.
    • «Терек» завоевал Кубок России в 2004 году. В решающем поединке грозненский коллектив оказался сильнее «Крыльев Советов» (1:0). Решающий гол на счету Федькова.
    • В 2017 году «Терек» был переименован в «Ахмат».

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    Источник: Sport24

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