Бывший игрок сборной России рассказал, почему отказался от подарка, который хотел вручить ему Путин

Экс-футболист «Ахмата» и сборной России Андрей Федьков рассказал о встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Разложу все по полочкам, чтобы ни у кого больше не возникало вопросов. Задолго до этой встречи отец Рамзана Ахмат Кадыров подарил Путину шашку. И вот мы сидим за столом. Путин вспоминает про ту шашку и говорит Рамзану: «Передам ее на хранение твоему лучшему футболисту. Кто у тебя лучший?» Кадыров показывает на меня. Делаю серьезное лицо: «Владимир Владимирович, мне такого не надо. Шашку подарили вам – пусть она в Кремле и будет. А то принесу ее домой, а потом меня будет отслеживать ФСБ! Еще сейф бетонировать, заборы поднимать. Кадыров с Путиным тоже посмеялись. А шашку я так и не принял», – пояснил Федьков.