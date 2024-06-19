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    Станкович высказался о величии «Спартака»

    Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему принял предложение московского клуба.

    – С чем у вас ассоциируется «Спартак»?

    – «Спартак» – это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности.

    Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов.

    – В минувшем сезоне вы сделали «Ференцварош» чемпионом Венгрии, впереди у клуба Лига чемпионов. Почему решили принять предложение «Спартака»?

    – В жизни нужно принимать решения. Ты должен быть готов к этому, потому что поезд может уйти. В определенный момент ты либо принимаешь вызов, либо нет. Я его принял.

    В «Ференцвароше» все было хорошо, и я благодарен клубу за данную мне возможность. Я отдавал себя полностью. Мы выиграли чемпионат, клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов…

    Однако я принял большой вызов. Будет непросто, но нет ничего невозможного.

    • Станкович сменил Владимира Слишковича.
    • Контракт с ним подписан на 2 года.
    • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
    • Их первая тренировка под руководством серба запланирована на 21 июня.

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    Источник: сайт «Спартака»

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