Станкович высказался о величии «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему принял предложение московского клуба.

– С чем у вас ассоциируется «Спартак»?

– «Спартак» – это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности.

Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов.

– В минувшем сезоне вы сделали «Ференцварош» чемпионом Венгрии, впереди у клуба Лига чемпионов. Почему решили принять предложение «Спартака»?

– В жизни нужно принимать решения. Ты должен быть готов к этому, потому что поезд может уйти. В определенный момент ты либо принимаешь вызов, либо нет. Я его принял.

В «Ференцвароше» все было хорошо, и я благодарен клубу за данную мне возможность. Я отдавал себя полностью. Мы выиграли чемпионат, клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов…

Однако я принял большой вызов. Будет непросто, но нет ничего невозможного.