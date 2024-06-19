Станкович высказался о величии «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему принял предложение московского клуба.
– С чем у вас ассоциируется «Спартак»?
– «Спартак» – это история, огромный клуб. Много времени на переговоры не потребовалось. Мы говорили прямо и пришли к договоренности.
Я принял этот важнейший вызов. Почему? Потому что понимаю, куда приехал. Насколько велик «Спартак», насколько он значителен. Для меня это невероятный жизненный вызов.
– В минувшем сезоне вы сделали «Ференцварош» чемпионом Венгрии, впереди у клуба Лига чемпионов. Почему решили принять предложение «Спартака»?
– В жизни нужно принимать решения. Ты должен быть готов к этому, потому что поезд может уйти. В определенный момент ты либо принимаешь вызов, либо нет. Я его принял.
В «Ференцвароше» все было хорошо, и я благодарен клубу за данную мне возможность. Я отдавал себя полностью. Мы выиграли чемпионат, клуб выступит в квалификации Лиги чемпионов…
Однако я принял большой вызов. Будет непросто, но нет ничего невозможного.
- Станкович сменил Владимира Слишковича.
- Контракт с ним подписан на 2 года.
- Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
- Их первая тренировка под руководством серба запланирована на 21 июня.