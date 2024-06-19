«Бавария» договорилась с Тухелем о схеме выплаты неустойки

«Бавария» выплатит бывшему главному тренеру Томасу Тухелю около 10 миллионов евро, сообщает Bild. Однако, если он возглавит другую команду до конца срока контракта с «Баварией» (до 30 июня 2025 года), часть суммы будет аннулирована.

Размер сокращения зависит от того, сколько времени останется до конца соглашения с мюнхенцами.