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    • «Бавария» договорилась с Тухелем о схеме выплаты неустойки

    «Бавария» договорилась с Тухелем о схеме выплаты неустойки

    «Бавария» выплатит бывшему главному тренеру Томасу Тухелю около 10 миллионов евро, сообщает Bild. Однако, если он возглавит другую команду до конца срока контракта с «Баварией» (до 30 июня 2025 года), часть суммы будет аннулирована.

    Размер сокращения зависит от того, сколько времени останется до конца соглашения с мюнхенцами.

    • Тухель покинул «Баварию» по окончании сезона. Ему на смену пришел Венсан Компани.
    • В минувшем сезоне «Бавария» заняла в Бундеслиге третье место и прервала серию из 11 подряд побед в турнире.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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