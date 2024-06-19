Медина высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство в новом сезоне

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о новом главном тренере команды Деяне Станковиче и предстоящем сезоне.

«Станкович – хороший тренер и легендарный игрок. У него есть хороший опыт работы в больших командах. Это хорошо для всех в нашей команде. Еще не виделся с ним, встретимся завтра.

Мы постараемся выиграть чемпионат в этом году. Мы знаем, что у нас есть хорошие игроки, пришел тренер-победитель, который завоевывал трофеи в других клубах. Мы постараемся выиграть все матчи, завоевать титул и исправить то, что было в прошлом сезоне», – сказал Медина.

Медина также предположил, кто будет капитаном «Спартака» после ухода Георгия Джикии. «Наверное, Рома, в прошлом сезоне он был вице-капитаном», – заметил парагваец.

Футболист считает, что уход Владимира Слишковича, работавшего исполняющим обязанности главного тренера после отставки Гильермо Абаскаля, может положительно сказаться на нем самом.

«Не знаю, возможно. Может быть, у него появилась возможность поработать в другом клубе. Наверное, это хорошо для него», – сказал Медина.