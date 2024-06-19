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    • Медина высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство в новом сезоне

    Медина высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство в новом сезоне

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о новом главном тренере команды Деяне Станковиче и предстоящем сезоне.

    «Станкович – хороший тренер и легендарный игрок. У него есть хороший опыт работы в больших командах. Это хорошо для всех в нашей команде. Еще не виделся с ним, встретимся завтра.

    Мы постараемся выиграть чемпионат в этом году. Мы знаем, что у нас есть хорошие игроки, пришел тренер-победитель, который завоевывал трофеи в других клубах. Мы постараемся выиграть все матчи, завоевать титул и исправить то, что было в прошлом сезоне», – сказал Медина.

    Медина также предположил, кто будет капитаном «Спартака» после ухода Георгия Джикии. «Наверное, Рома, в прошлом сезоне он был вице-капитаном», – заметил парагваец.

    Футболист считает, что уход Владимира Слишковича, работавшего исполняющим обязанности главного тренера после отставки Гильермо Абаскаля, может положительно сказаться на нем самом.

    «Не знаю, возможно. Может быть, у него появилась возможность поработать в другом клубе. Наверное, это хорошо для него», – сказал Медина.

    • В среду «Спартак» проходит медосмотр в преддверии нового сезона.
    • В прошлом чемпионате России красно-белые заняли пятое место.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 12:11
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    Комментарии (1)
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    ..."Мы постараемся выиграть все матчи"(с). Улыбнуло, почему-то...
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