Корнеев считает, что Лунев на голову сильнее других вратарей «Динамо»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о подписании контракта «Динамо» с вратарем Андреем Луневым.

«Переход Андрея в «Динамо» – прекрасный! На данный момент он на голову сильнее имеющихся в клубе вратарей. Но никто не может давать каких‑то гарантий для спокойствия, любой игрок должен доказывать свою состоятельность каждый день. Что касается европейской карьеры Андрея, он отлично отработал в «Карабахе», молодец», – сказал Корнеев.