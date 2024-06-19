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    • Корнеев считает, что Лунев на голову сильнее других вратарей «Динамо»

    Корнеев считает, что Лунев на голову сильнее других вратарей «Динамо»

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о подписании контракта «Динамо» с вратарем Андреем Луневым.

    «Переход Андрея в «Динамо» – прекрасный! На данный момент он на голову сильнее имеющихся в клубе вратарей. Но никто не может давать каких‑то гарантий для спокойствия, любой игрок должен доказывать свою состоятельность каждый день. Что касается европейской карьеры Андрея, он отлично отработал в «Карабахе», молодец», – сказал Корнеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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