Корнеев считает, что Лунев на голову сильнее других вратарей «Динамо»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о подписании контракта «Динамо» с вратарем Андреем Луневым.
«Переход Андрея в «Динамо» – прекрасный! На данный момент он на голову сильнее имеющихся в клубе вратарей. Но никто не может давать каких‑то гарантий для спокойствия, любой игрок должен доказывать свою состоятельность каждый день. Что касается европейской карьеры Андрея, он отлично отработал в «Карабахе», молодец», – сказал Корнеев.
- Лунев в начале июня покинул «Карабах».
- Во вторник «Динамо» объявило о подписании контракта с 32‑летним вратарем до лета 2026 года.
- В команде также играют голкиперы Антон Шунин, Игорь Лещук, Илья Купцов и Андрей Кудравец.