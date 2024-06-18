Федотов высказался об уходе Заболотного из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал уход Антона Заболотного из ЦСКА.

«Антон запомнился мне не только по работе в ЦСКА, но и в «Сочи», конечно. Вы сами всe видели на футбольном поле. Он порядочный, ответственный, забивающий.

В ЦСКА у меня были великолепные отношения с Заболотным, как и со всей командой. Антон добросовестный и на тренировках, и в быту. Никаких проблем никогда не было. То, что он делал на футбольном поле, все видели. Антон играл в футбол и всегда был очень ответственным», – сказал Федотов.