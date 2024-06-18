Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Федотов высказался об уходе Заболотного из ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал уход Антона Заболотного из ЦСКА.

    «Антон запомнился мне не только по работе в ЦСКА, но и в «Сочи», конечно. Вы сами всe видели на футбольном поле. Он порядочный, ответственный, забивающий.

    В ЦСКА у меня были великолепные отношения с Заболотным, как и со всей командой. Антон добросовестный и на тренировках, и в быту. Никаких проблем никогда не было. То, что он делал на футбольном поле, все видели. Антон играл в футбол и всегда был очень ответственным», – сказал Федотов.

    • Заболотный выступал за ЦСКА с 2021 года: 104 матча, 22 гола, 11 ассистов.
    • Форвард подписал контракт с «Химками».

    Новости по теме
    Заболотный подписал контракт с новым клубом 3
    Заявление Заболотного об уходе из ЦСКА 13
    Заболотный прошел медосмотр для перехода в клуб РПЛ 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...короче
    1718736094
    ...бывший о бывшем... Ворон ворону глаз не выклюет)...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+