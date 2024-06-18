Черданцев отреагировал на слова Хвичи о страшных условиях проживания в Москве

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал слова Хвичи Кварацхелии.

Грузинский футболист рассказал, что, выступая за «Локо», он жил на базе клуба. Ему было страшно и одиноко, а по ночам там не было света.

«Трудности перевода. Я посмотрел оригинал интервью Хвичи. Никаких плохих слов в адрес России, конечно, там нет и в помине.

Во-первых, Хвича не очень хорошо говорит по-английски. При переводе это нужно учитывать. Это я говорю как переводчик по образованию. Хвича говорит: там не было света. Где не было? Там разве написано, что НА БАЗЕ не было света? Нет, не написано. А что написано? Training ground. Он хотел сказать, что ходил тренировать дриблинг ночью, когда выключалось освещение ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ! Ясно, что на самой базе свет был.

А то что лично Хвиче Юрий Палыч не включал полное освещение футбольного поля, когда спать надо, это логично. То что база находится в лесу в Баковке, это факт. То что там вокруг лес, факт.

То что за забором базы бегают собаки, а где они не бегают в Подмосковье? Вы пойдете один гулять за пределы базы в Подмосковье ночью, не зная языка русского толком, будучи еще внешне явным кавказцем? Я вот у себя на даче за пределы участка в темноте не хожу.

Поэтому не надо истерить. Ничего предосудительного о России в интервью нет. А Хвиче хорошего матча сегодня!» – написал журналист.