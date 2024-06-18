Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Черданцев отреагировал на слова Хвичи о страшных условиях проживания в Москве

    Черданцев отреагировал на слова Хвичи о страшных условиях проживания в Москве

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал слова Хвичи Кварацхелии.

    Грузинский футболист рассказал, что, выступая за «Локо», он жил на базе клуба. Ему было страшно и одиноко, а по ночам там не было света.

    «Трудности перевода. Я посмотрел оригинал интервью Хвичи. Никаких плохих слов в адрес России, конечно, там нет и в помине.

    Во-первых, Хвича не очень хорошо говорит по-английски. При переводе это нужно учитывать. Это я говорю как переводчик по образованию. Хвича говорит: там не было света. Где не было? Там разве написано, что НА БАЗЕ не было света? Нет, не написано. А что написано? Training ground. Он хотел сказать, что ходил тренировать дриблинг ночью, когда выключалось освещение ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ! Ясно, что на самой базе свет был.

    А то что лично Хвиче Юрий Палыч не включал полное освещение футбольного поля, когда спать надо, это логично. То что база находится в лесу в Баковке, это факт. То что там вокруг лес, факт.

    То что за забором базы бегают собаки, а где они не бегают в Подмосковье? Вы пойдете один гулять за пределы базы в Подмосковье ночью, не зная языка русского толком, будучи еще внешне явным кавказцем? Я вот у себя на даче за пределы участка в темноте не хожу.

    Поэтому не надо истерить. Ничего предосудительного о России в интервью нет. А Хвиче хорошего матча сегодня!» – написал журналист.

    Новости по теме
    «Неблагодарный человек»: Ишмуратова раскритиковала Хвичу за его слова о России 10
    Семин отреагировал на слова Хвичи о страшных условиях проживания в Москве 4
    «Наполи» готов существенно повысить зарплату Хвиче
    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+