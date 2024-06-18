Головин: «Слуцкий сказал, что я вернусь в Россию только через его труп»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.
«Тяжело сказать, в какой клуб я бы вернулся. Если говорить откровенно, то, конечно, хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА. А получится или нет – будет видно.
Вообще мне Леонид Слуцкий сказал, что я вернусь в Россию только через его труп», – сказал 28-летний Головин в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.
- Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.
- До перехода в клуб Лиги 1 Головин играл за основную команду ЦСКА с 2014 года.