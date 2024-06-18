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    • «Неблагодарный человек»: Ишмуратова раскритиковала Хвичу за его слова о России

    «Неблагодарный человек»: Ишмуратова раскритиковала Хвичу за его слова о России

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова отреагировала на слова полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    Грузинский футболист ранее заявил, что, выступая за «Локо», он жил на базе клуба. Ему было страшно и одиноко, а по ночам там не было света.

    «Конечно, такие слова заставляют задуматься о его психическом состоянии, раз он так всего боится. Но при этом он получал же в России прекрасную зарплату. Хорошо, что хоть этого не боялся. Наверное, это как‑то стимулировало Кварацхелию продолжать тренировки на этой невыносимой базе (смеется). Но я уверена, что условия на базе были хорошие. Зная базы наших футболистов, можно сказать, что ему пенять на условия точно нельзя. Если бы все было так ужасно, он наверняка ничего не достиг бы здесь.

    Ведь находился на базе с охраной и почему‑то боялся. Его охраняют, а он боится – абсурд какой‑то! Но понимаю, чем вызваны эти высказывания. По всей видимости, ему нужно было как‑то выставить нашу страну не в лучшем свете. Хотя кто‑нибудь другой наверняка благодарил бы за то, что наши тренеры, наши клубы вкладывали в этого игрока. Вкладывали как в нормального мальчишку, который любил футбол и хотел в него играть.

    Конечно, это плевок. Неблагодарный человек. Понятно, что он подстраивается под этих людей в Европе, которые называют нас плохими и гадкими. А что же он тогда Грузию бросил и приехал сюда? Оставался бы там и гонял мячик. Мы еще не знаем, какой бы игрок из него тогда получился бы», – сказала Ишмуратова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (10)
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    The only one
    1718716620
    Очень мягко Ишмуратова сказала про этого... Гавнюк обыкновенный вернее будет.
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    Алексей З
    1718716772
    Ну если он говорит правду , свои ощущения в 17 лет, в чужой стране, за что ему должно быть стыдно ? На допинге почти весь российский биатлон попадался , но вам не стыдно было и о чести страны не задумывались. Лживые лицемеры
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    Spartak_forv@
    1718719936
    Во из мухи слона раздули...и эта туда же
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    Denatello--google
    1718720729
    Вот Семин на этот счёт все верно сказал, речь то про эмоциональные переживания подростка, парень в другую страну уехал жить, в 17 лет, в 20 то находятся индивидуумы которые на срочной службе вешаются, вены вскрывают, хлорку жрут, и они не из других стран едут, а иногда чуть ли не из соседнего города, и видят родню каждый увал. Комментарий Ишмуратовой конечно верх лицемерия и некомпетентности, к чему это уточнение про неблагодарность, если Хвича вообще про страх темноты и банальный дискомфорт от отсутствия уюта говорил
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