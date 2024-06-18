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    Лидер «Милана» может перебраться в Саудовскую Аравию

    Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау может переехать в Саудовскую Аравию.

    По сведениям СМИ, «Аль-Хиляль», ставший чемпионом Саудовской Аравии, заинтересован в покупке португальца Рафаэла Леау. «Милан» не хочет расставаться со своим лидером. Но в контракте Леау прописана сумма выкупа в размере 175 миллионов евро, которой саудовцы готовы воспользоваться. Сам футболист готовится к предстоящим матчам Евро и не думает о трансфере.

    Рафаэл Леау представляет цвета «Милана» с 2019 года. Всего португалец поучаствовал в 210 поединках в майке итальянского гранда. В активе Рафаэла 58 голов и 50 голевых передач.

    В сезоне 2021/2022 Леау вместе с «Миланом» стал чемпионом Италии.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1718684792
    да скоро вся лучшая европа может туда перебраться
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