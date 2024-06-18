Лидер «Милана» может перебраться в Саудовскую Аравию

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау может переехать в Саудовскую Аравию.

По сведениям СМИ, «Аль-Хиляль», ставший чемпионом Саудовской Аравии, заинтересован в покупке португальца Рафаэла Леау. «Милан» не хочет расставаться со своим лидером. Но в контракте Леау прописана сумма выкупа в размере 175 миллионов евро, которой саудовцы готовы воспользоваться. Сам футболист готовится к предстоящим матчам Евро и не думает о трансфере.

Рафаэл Леау представляет цвета «Милана» с 2019 года. Всего португалец поучаствовал в 210 поединках в майке итальянского гранда. В активе Рафаэла 58 голов и 50 голевых передач.

В сезоне 2021/2022 Леау вместе с «Миланом» стал чемпионом Италии.