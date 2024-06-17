В «Сочи» перечислили легионеров, которых хотят сохранить, несмотря на вылет в Первую лигу

Заместитель генерального директора «Сочи» по развитию Андрей Орлов заявил, что не все иностранцы покинут клуб.

Южане вылетели из РПЛ по итогам сезона-2023/24.

В Первой лиге действует лимит – не более 4 легионеров в заявке клуба.

«Предпродажной лихорадки у нас не началось. Договоренность о том, что в случае вылета мы Дркушича либо продаем, либо отдаем в аренду была с агентами еще зимой.

Мы рассчитываем на Марсело, Сааведру, Крамарича и Гуарирапу. Но рынок подвижный, предложения поступают. Может как‑то по другому получится.

Аттият‑Алла? Работа ведется по Яхье на выход», – написал Орлов в соцсетях.