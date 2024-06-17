Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • В «Сочи» перечислили легионеров, которых хотят сохранить, несмотря на вылет в Первую лигу

    В «Сочи» перечислили легионеров, которых хотят сохранить, несмотря на вылет в Первую лигу

    Заместитель генерального директора «Сочи» по развитию Андрей Орлов заявил, что не все иностранцы покинут клуб.

    • Южане вылетели из РПЛ по итогам сезона-2023/24.
    • В Первой лиге действует лимит – не более 4 легионеров в заявке клуба.

    «Предпродажной лихорадки у нас не началось. Договоренность о том, что в случае вылета мы Дркушича либо продаем, либо отдаем в аренду была с агентами еще зимой.

    Мы рассчитываем на Марсело, Сааведру, Крамарича и Гуарирапу. Но рынок подвижный, предложения поступают. Может как‑то по другому получится.

    Аттият‑Алла? Работа ведется по Яхье на выход», – написал Орлов в соцсетях.

    Новости по теме
    Стали известны все участники Первой лиги сезона-2024/25
    Защитник «Сочи» рассказал о том, как Борис Ротенберг подбадривал команду
    Дркушич из «Сочи» способен прожить на 55 тысяч рублей в месяц: «Это реально» 12
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+