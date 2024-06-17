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    • Президент «Аль-Хиляля» раскрыл, от какой зарплаты отказался Месси в 2023 году

    Президент «Аль-Хиляля» раскрыл, от какой зарплаты отказался Месси в 2023 году

    Президент «Аль-Хиляля» Анмар Аль-Хайли рассказал о несостоявшемся переходе Лионеля Месси в саудовский клуб.

    • В прошлом году аргентинец покидал «ПСЖ» в качестве свободного агента.
    • Его звали в «Барселону» и «Аль-Хиляль».
    • В итоге новым клубом Месси стал «Интер Майами».

    «Мы действительно связывались с Лео и предлагали ему 1,4 миллиарда евро, но игрок отказался, потому что его семья хотела Америку.

    Удивительно, что Месси отклонил такое предложение ради своей семьи. Мы уважаем это, потому что семья важнее денег», – заявил Аль-Хайли.

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    Источник: Goal

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