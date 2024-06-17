Головин перечислил российских игроков, которым пора уезжать в Европу

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин выделил соотечественников, которым пора менять РПЛ на европейские чемпионаты.

«Если выбирать из защитников, особенно тех, кого я видел в деле, это однозначно Игорь Дивеев. Даже после травмы он очень хорош. Он классно видит поле и отдаeт хорошие передачи.

Из полузащитников я бы выделил Антона Миранчука и Ваню Облякова. Ваня очень прибавил в отборе, он много перемещается, а это важно для европейского футбола: уметь всe, а не что-то одно.

Из нападающих это точно Федя Чалов и Костя Тюкавин. На мой взгляд, все они не затерялись бы в чемпионате Франции», – сказал Головин.