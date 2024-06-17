«Лилль» отказался продавать своего защитника «Ливерпулю»

«Лилль» отклонил предложение «Ливерпуля» о покупке защитника Лени Йоро.
По сведениям СМИ, «Ливерпуль» хочет видеть в своей команде 18-летнего француза Лени Йоро. Боссы английского клуба предложили «Лиллю» 50 миллионов евро. Французы приняли решение отказаться от этого предложения. Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересованы «ПСЖ» и «Реал».
- Лени Йоро в минувшем сезоне провел 43 поединка за «Лилль». В них он сумел отметиться 3 голами. Transfermarkt оценивает француза в 50 миллионов евро.
- Контракт Лени с «Лиллем» действует до лета 2025 года. «Ливерпуль» по итогам минувшего розыгрыша АПЛ занял 3 место. Новым тренером команды стал Арне Слот.