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    «Лилль» отказался продавать своего защитника «Ливерпулю»

    «Лилль» отклонил предложение «Ливерпуля» о покупке защитника Лени Йоро.

    По сведениям СМИ, «Ливерпуль» хочет видеть в своей команде 18-летнего француза Лени Йоро. Боссы английского клуба предложили «Лиллю» 50 миллионов евро. Французы приняли решение отказаться от этого предложения. Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересованы «ПСЖ» и «Реал».

    • Лени Йоро в минувшем сезоне провел 43 поединка за «Лилль». В них он сумел отметиться 3 голами. Transfermarkt оценивает француза в 50 миллионов евро.
    • Контракт Лени с «Лиллем» действует до лета 2025 года. «Ливерпуль» по итогам минувшего розыгрыша АПЛ занял 3 место. Новым тренером команды стал Арне Слот.

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    Источник: Mundo Deportivo

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