«Лилль» отказался продавать своего защитника «Ливерпулю»

«Лилль» отклонил предложение «Ливерпуля» о покупке защитника Лени Йоро.

По сведениям СМИ, «Ливерпуль» хочет видеть в своей команде 18-летнего француза Лени Йоро. Боссы английского клуба предложили «Лиллю» 50 миллионов евро. Французы приняли решение отказаться от этого предложения. Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересованы «ПСЖ» и «Реал».