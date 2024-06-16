Тен Хаг в курсе о переговорах «МЮ» с Тухелем: «Руководство в итоге решило, что у них есть лучший тренер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что он проинформирован о переговорах клуба с Томасом Тухелем.
«Да, знаю о переговорах с Тухелем. В Нидерландах, например, подобное запрещено. Нельзя общаться с другими тренерами, если у клуба есть действующий.
В итоге руководство пришло к выводу, что у них есть лучший тренер», – сказал тен Хаг.
- В минувшем сезоне «МЮ» выиграл Кубок Англии и стал 8-м в АПЛ.
- Тен Хаг возглавляет команду с июня 2022 года.
- «МЮ» планирует продлить контракт с тен Хагом.