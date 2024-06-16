Российская ведущая поделилась впечатлениями от посещения матча Месси в США

Бывшая ведущая ЦСКА Зухра Уразбахтина рассказала о своем посещении матча МЛС с участием «Интера Майами».

Россиянка побывала на игре «Интера» с «Атлантой» в мае.

– Мессиманию ощутила?

– Конечно, ощутила. Это просто что-то с чем-то! Там все сделано под Месси. Конечно, все идут за ним, все футболки с его фамилией раскупаются. Когда его объявляют, люди просто вскакивают, кричат… Специально запускается салют.

Конечно, хотелось бы сделать совместное фото, но там очень высокий уровень безопасности, у него две охраны. Даже если у тебя есть аккредитация, даже если VIP-доступ, то очень маленький шанс на то, чтобы сделать с ним фото. Говорят, что Месси просто преследуют везде.

Было прикольно. Я была на такой стороне VIP, что это было в угловом варианте, там виден только один угол футбольного поля. Очень круто сделали в плане того, что все кухни мира, напитки… Но необычно, специфично. Все очень просто. Это немножко другая система VIP-ложи.

– Как тебе вообще футбол в США?

– Мне кажется, это вообще не футбол. Это больше шоу. Здесь популярнее баскетбол, американский футбол и бейсбол. Только потом идет хоккей и уже дальше соккер. Очень часто общалась с людьми на эту тему – на первое место они ставили НБА. Сходить на хорошие места на игру НБА в регулярке стоит примерно столько, сколько на финал Кубка Стэнли. Это очень высокие цены.