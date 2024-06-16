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    • Российская ведущая поделилась впечатлениями от посещения матча Месси в США

    Российская ведущая поделилась впечатлениями от посещения матча Месси в США

    Бывшая ведущая ЦСКА Зухра Уразбахтина рассказала о своем посещении матча МЛС с участием «Интера Майами».

    • Россиянка побывала на игре «Интера» с «Атлантой» в мае.

    – Мессиманию ощутила?

    – Конечно, ощутила. Это просто что-то с чем-то! Там все сделано под Месси. Конечно, все идут за ним, все футболки с его фамилией раскупаются. Когда его объявляют, люди просто вскакивают, кричат… Специально запускается салют.

    Конечно, хотелось бы сделать совместное фото, но там очень высокий уровень безопасности, у него две охраны. Даже если у тебя есть аккредитация, даже если VIP-доступ, то очень маленький шанс на то, чтобы сделать с ним фото. Говорят, что Месси просто преследуют везде.

    Было прикольно. Я была на такой стороне VIP, что это было в угловом варианте, там виден только один угол футбольного поля. Очень круто сделали в плане того, что все кухни мира, напитки… Но необычно, специфично. Все очень просто. Это немножко другая система VIP-ложи.

    – Как тебе вообще футбол в США?

    – Мне кажется, это вообще не футбол. Это больше шоу. Здесь популярнее баскетбол, американский футбол и бейсбол. Только потом идет хоккей и уже дальше соккер. Очень часто общалась с людьми на эту тему – на первое место они ставили НБА. Сходить на хорошие места на игру НБА в регулярке стоит примерно столько, сколько на финал Кубка Стэнли. Это очень высокие цены.

    • Месси в США год.
    • Лео сообщил, что закончит карьеру в «Интере».

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    Источник: Sport24

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