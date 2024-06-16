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    Павлюченко – о Латышонке: «Не знаю, кто такой»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко не смог прокомментировать трансфер Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

    • 25-летний Латышонок подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».
    • В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

    «Латышонок? Я не знаю, кто это такой.

    Что касается Матвея Сафонова, я уже столько раз говорил на эту тему... Мне ситуация с Матвеем уже неинтересна. Латышонок, Сафонов – неинтересно вообще», – сказал Павлюченко.

    • Сафонов куплен «ПСЖ» у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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