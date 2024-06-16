Павлюченко – о Латышонке: «Не знаю, кто такой»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко не смог прокомментировать трансфер Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

25-летний Латышонок подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».

В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

«Латышонок? Я не знаю, кто это такой.

Что касается Матвея Сафонова, я уже столько раз говорил на эту тему... Мне ситуация с Матвеем уже неинтересна. Латышонок, Сафонов – неинтересно вообще», – сказал Павлюченко.