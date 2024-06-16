Нападающий «Астон Виллы» может перейти в «Челси»

Форвард «Астон Виллы» Джон Дуран ведет переговоры с «Челси».

По сведениям источника, «Астон Вилла» намерена улучшить свое финансовое положение, поэтому согласна продать 20-летнего страйкера из Колумбии Джона Дурана в «Челси». Клуб из Бирмингема уже разрешил «синим» вести переговоры с игроком. Примечательно, что «Астон Вилла» намерена выручить с продажи Дурана около 50 миллионов евро.

«Астон Вилла» Унаи Эмери по итогам минувшего розыгрыша АПЛ заработала 68 очков, финишировав на 4-й строчке. Этот результат позволит клубу сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Форвард Джон Дуран надел майку «Астон Виллы» в 2023 году. В завершившемся сезоне в активе колумбийца 8 голов в 37 играх во всех соревнованиях.