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    Нападающий «Астон Виллы» может перейти в «Челси»

    Форвард «Астон Виллы» Джон Дуран ведет переговоры с «Челси».

    По сведениям источника, «Астон Вилла» намерена улучшить свое финансовое положение, поэтому согласна продать 20-летнего страйкера из Колумбии Джона Дурана в «Челси». Клуб из Бирмингема уже разрешил «синим» вести переговоры с игроком. Примечательно, что «Астон Вилла» намерена выручить с продажи Дурана около 50 миллионов евро.

    «Астон Вилла» Унаи Эмери по итогам минувшего розыгрыша АПЛ заработала 68 очков, финишировав на 4-й строчке. Этот результат позволит клубу сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Форвард Джон Дуран надел майку «Астон Виллы» в 2023 году. В завершившемся сезоне в активе колумбийца 8 голов в 37 играх во всех соревнованиях.

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    Источник: The Telegraph

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