Стала известна сумма, которую владелец «Ромы» заплатит за покупку «Эвертона»

«Эвертон» будет куплен за 475 миллионов евро.

По сведениям источника, бизнесмен Дэн Фридкин, владеющий итальянской «Ромой», приобретет английский «Эвертон «за 475 миллионов евро. Американец завладеет 94,1 % акций, которые принадлежали Фархаду Мошири. Сообщается, что АПЛ будет проверять сделку не менее одного месяца. Источник отмечается, что ожидается положительное решение лиги.