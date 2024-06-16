Защитник «Сочи» рассказал о том, как Борис Ротенберг подбадривал команду

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался по поводу владельца команды Бориса Ротенберга.
«Босс приходил на наши тренировки и игры несколько раз. Он пытался мотивировать команду, говорил, что верит в нас и полностью нам доверяет. Обещал ли он нам какие-то бонусы? Я такого не слышал», – поделился Дркушич.
- «Сочи» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ смог набрать всего лишь 24 очка. Этот результат оставил команду на 16-й строчке. Следующий сезон южане проведут в Первой лиге. По ходу сезона у команды сменилось три тренера.
- Клуб начинал сезон под руководством Дмитрия Хохлова. После отставки Дмитрия рулевым коллектива стал Александр Точилин. В весенней части сезона «Сочи» руководил испанец Роберто Морено.
- Отметим, что экс-наставник сборной Испании пролонгировал трудовое соглашение с «Сочи». Именно Морено будет пытаться вернуть команду в РПЛ.