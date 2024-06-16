Защитник «Сочи» рассказал о том, как Борис Ротенберг подбадривал команду

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался по поводу владельца команды Бориса Ротенберга.

«Босс приходил на наши тренировки и игры несколько раз. Он пытался мотивировать команду, говорил, что верит в нас и полностью нам доверяет. Обещал ли он нам какие-то бонусы? Я такого не слышал», – поделился Дркушич.