Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Защитник «Сочи» рассказал о том, как Борис Ротенберг подбадривал команду

    Защитник «Сочи» рассказал о том, как Борис Ротенберг подбадривал команду

    Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался по поводу владельца команды Бориса Ротенберга.

    «Босс приходил на наши тренировки и игры несколько раз. Он пытался мотивировать команду, говорил, что верит в нас и полностью нам доверяет. Обещал ли он нам какие-то бонусы? Я такого не слышал», – поделился Дркушич.

    • «Сочи» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ смог набрать всего лишь 24 очка. Этот результат оставил команду на 16-й строчке. Следующий сезон южане проведут в Первой лиге. По ходу сезона у команды сменилось три тренера.
    • Клуб начинал сезон под руководством Дмитрия Хохлова. После отставки Дмитрия рулевым коллектива стал Александр Точилин. В весенней части сезона «Сочи» руководил испанец Роберто Морено.
    • Отметим, что экс-наставник сборной Испании пролонгировал трудовое соглашение с «Сочи». Именно Морено будет пытаться вернуть команду в РПЛ.

    Новости по теме
    Ротенберг раскрыл свой функционал в «Локомотиве» 1
    Чего достиг Ротенберг на менеджерском посту в «Локо» – ответ Селюка
    Трошечкин рассказал, как Ротенберг «проставился» перед командой в честь рождения ребенка 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+