Карпин оценил свою физическую форму

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о лишнем весе.

– Следите за тем, сколько сейчас весите?

- Да, но не фанатично. Раз в две недели могу взвеситься. Мне необязательно взвешиваться: вес какой был, такой и есть. Даже, наверное, меньше стал, чем во время карьеры игрока, мышечную массу потерял.

Вес держится на одном уровне больше не потому, что я себя в чем-то ограничиваю. Мне повезло с генетикой, хотя я стараюсь все равно отслеживать, что и как ем, и питаться более корректно.

– Но если цифры на весах все же не устраивают, то какие действия предпринимаете?

- Если что-то вдруг случается с весом, то ограничиваю себя в некоторых вещах. Убираю хлеб, сахар и газированные напитки.

И мне этого достаточно. Кому-то, наверное, этого было бы мало – мне хватает.

– Помните, какой был максимальный вес и с чем это было связано?

- Максимальный вес был, когда играл, 76 килограмм. Но дело не в весе. Важно, чтобы это было 76 килограмм мышц, а не 76 килограмм жира.

Если у футболиста жировая прослойка 9-10% составляет, то он может хоть 90 кг весить.

– У вас какой процент жира был?

– Девять – идеальный показатель.

– Вы сейчас на сколько спортик по шкале от нынешних Уэйна Руни до Алексея Смертина?

– Думаю, что посередине где-то. Вот точно не в ту сторону, где Руни сейчас, и точно не в сторону Алексея Смертина.

Мы с Алексеем говорили много, я поражен его силой воли. Для меня максимум – полчаса монотонного бега, а он преодолевает марафоны. Недавно читал, что он 26 часов бежал. Просто немыслимо для меня.