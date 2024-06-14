Мостовой попросил клубы ФНЛ не приглашать его: «С самоуважением у меня все в порядке»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не планирует работать в ФНЛ.
«Раза два-три за эти годы были в российском футболе намеки: «Как относишься, если позовем?», «Мы тебя рассматриваем»... Отвечал – звоните! Не звонили.
Понятно, что с самоуважением после такой карьеры у меня все в порядке. Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать», – сказал Мостовой.
- Экс-спартаковец учится на тренера в академии РФС с августа 2023 года.
- Игровую карьеру он завершил в 2005 году.
- Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».