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    • Мостовой попросил клубы ФНЛ не приглашать его: «С самоуважением у меня все в порядке»

    Мостовой попросил клубы ФНЛ не приглашать его: «С самоуважением у меня все в порядке»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не планирует работать в ФНЛ.

    «Раза два-три за эти годы были в российском футболе намеки: «Как относишься, если позовем?», «Мы тебя рассматриваем»... Отвечал – звоните! Не звонили.

    Понятно, что с самоуважением после такой карьеры у меня все в порядке. Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать», – сказал Мостовой.

    • Экс-спартаковец учится на тренера в академии РФС с августа 2023 года.
    • Игровую карьеру он завершил в 2005 году.
    • Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии (23)
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    kirdykprishel
    1718379824
    Это не самоуважение, а гонор и тщеславие.Как тренер пока что ноль, тренерского опыта нет. Человек с мозгами пошел бы в ФНЛ, набрался опыта и знаний.А там глядишь из клуба РПЛ позовут.А самое лучшее если бы клуб из ФНЛ в РПЛ вытащил, дав результат. Но это не к Мостовому.Он будет сидеть не тренером, обхаивая и обижаясь на всех, кто не ценит его такого великого.))
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    subbotaspartak
    1718380158
    Корона ещё не заржавела...
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    Krics
    1718381599
    В медиалигу с такими понтами не позовут,ихмо.
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    rustrey
    1718382103
    В смысле!? Почти 20 лет не играет? Всё верно автор?
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    Spartak_forv@
    1718382771
    Не надо путать самоуважение и нарциссизм... Хотя царю можно,там с головой не все хорошо
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    Александр.Т.
    1718383008
    С завышенной самооценкой у Мостового всё в порядке.
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    Niklas80
    1718383301
    Гусь.
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    neim
    1718384073
    Да и клубы РПЛ из последней десятки тоже, не просите, не пойду и всё тут ! ))).
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    Январь 59
    1718386208
    Ну с понтами у Саши всё в порядке. Но многие великие начинали как помощники, а уж потом в главные шли.
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    evgevg13
    1718387039
    Хочу быть главным тренером чемпионов. И всё тут...
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