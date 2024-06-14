Мостовой попросил клубы ФНЛ не приглашать его: «С самоуважением у меня все в порядке»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не планирует работать в ФНЛ.

«Раза два-три за эти годы были в российском футболе намеки: «Как относишься, если позовем?», «Мы тебя рассматриваем»... Отвечал – звоните! Не звонили.

Понятно, что с самоуважением после такой карьеры у меня все в порядке. Селекционером куда-то не пойду. Да и в ФНЛ можно не звать», – сказал Мостовой.