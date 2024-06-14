Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Агент Чистякова высказался о будущем игрока в «Зените»

    Агент Андрей Талаев, представляющий интересы 30-летнего защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопросы о будущем игрока.

    – Вряд ли Дмитрий будет играть в «Зените». Идет ли поиск другого клуба?

    – Почему вы считаете, что он не останется в «Зените»?

    – Есть такое предположение. Может, есть какие-то варианты от других клубов РПЛ? Или он хочет остаться в «Сочи»?

    – Если вы не в курсе, «Сочи» не в РПЛ.

    – Тем не менее. Может, клуб предоставит неплохие условия?

    – Какие? Играть в ФНЛ?

    – Контракт Чистякова с «Зенитом» истекает через год. Высока ли вероятность его выкупа? Есть ли такая опция в контракте?

    – Контракт я обсуждать не готов.

    • Чистяков в прошлом сезоне провел 8 матчей за «Зенит» и 7 – за «Сочи», куда отправился на правах аренды зимой.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

    Новости по теме
    Булыкин назвал проблему «Зенита» в связи с ожидаемым переходом Глушенкова 3
    «Оренбург» подпишет контракты с игроками «Локомотива» и «Зенита»
    «Зенит» договорился о трансфере Глушенкова 15
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1718351714
    ему там ловить нечего
    Ответить
    evgevg13
    1718354003
    Агент петушится, а на деле дай бог, что бы в ФНЛ были бы предложения
    Ответить
    Таврида
    1718355301
    А Коваленко зачем взяли? На банке мариновать?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+