Агент Чистякова высказался о будущем игрока в «Зените»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы 30-летнего защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопросы о будущем игрока.

– Вряд ли Дмитрий будет играть в «Зените». Идет ли поиск другого клуба?

– Почему вы считаете, что он не останется в «Зените»?

– Есть такое предположение. Может, есть какие-то варианты от других клубов РПЛ? Или он хочет остаться в «Сочи»?

– Если вы не в курсе, «Сочи» не в РПЛ.

– Тем не менее. Может, клуб предоставит неплохие условия?

– Какие? Играть в ФНЛ?

– Контракт Чистякова с «Зенитом» истекает через год. Высока ли вероятность его выкупа? Есть ли такая опция в контракте?

– Контракт я обсуждать не готов.