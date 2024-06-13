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    • Опубликован список тренеров, которых рассматривало руководство «МЮ» до продления тен Хага

    Опубликован список тренеров, которых рассматривало руководство «МЮ» до продления тен Хага

    Руководство «Манчестер Юнайтед» изучало кандидатуру главного тренера «Фулхэма» Марку Силвы перед итоговым решением сохранить на своем посту Эрика тен Хага.

    «МЮ» также изучал варианты с Гаретом Саутгейтом (сборная Англии) Кираном Маккенной («Ипсвич»), Томасом Франком («Брентфорд»), Рубеном Аморимом («Спортинг»), Роберто Мартинесом (сборная Португалии), а также с Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби, Томасом Тухелем, которые по окончании сезона покинули «Челси», «Брайтон» и «Баварию» соответственно.

    • В минувшем сезоне «МЮ» занял 8-е место в АПЛ и выиграл Кубок Англии.
    • Тен Хаг сохранил пост главного тренера команды. Его контракт рассчитан еще на один сезон, но в соглашении предусмотрена опция продления еще на год.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1718276874
    Никакой тренер не спасет МЮ пока они сами не начнут делать чистку состава, а вот потом нужно приглашать перспективного, который и будет делать под себя команду, как делал ее Фергюсон и покупать именно тех игроков на кого тренер и укажет, а не скупать весь хлам и ноунеймов после первого сезона
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