Опубликован список тренеров, которых рассматривало руководство «МЮ» до продления тен Хага

Руководство «Манчестер Юнайтед» изучало кандидатуру главного тренера «Фулхэма» Марку Силвы перед итоговым решением сохранить на своем посту Эрика тен Хага.

«МЮ» также изучал варианты с Гаретом Саутгейтом (сборная Англии) Кираном Маккенной («Ипсвич»), Томасом Франком («Брентфорд»), Рубеном Аморимом («Спортинг»), Роберто Мартинесом (сборная Португалии), а также с Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби, Томасом Тухелем, которые по окончании сезона покинули «Челси», «Брайтон» и «Баварию» соответственно.