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    Моуринью назвал лучшего футболиста поколения

    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью намекнул, что считает нынешнего форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком поколения.

    – Какого игрока вы никогда не подписывали в свою команду, но хотели бы это сделать?

    – Конечно, я бы назвал маленького парня. Маленького парня не получилось бы тренировать, но я должен назвать [его]. В нашем поколении он был лучшим.

    • 61-летний Моуринью возглавил «Фенербахче» в начале июня этого года.
    • Португалец работа в системе «Барселоны» в 1996–2000 годах, до того, как Месси присоединился к академии клуба из «Ньюэллс Олд Бойз».

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    Источник: Football on TNT Sports в соцсети X

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    Комментарии (1)
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    САДЫЧОК
    1718271015
    Поэтому Моуриньо и превращается плавно в физрука!
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