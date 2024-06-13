Моуринью назвал лучшего футболиста поколения

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью намекнул, что считает нынешнего форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком поколения.
– Какого игрока вы никогда не подписывали в свою команду, но хотели бы это сделать?
– Конечно, я бы назвал маленького парня. Маленького парня не получилось бы тренировать, но я должен назвать [его]. В нашем поколении он был лучшим.
- 61-летний Моуринью возглавил «Фенербахче» в начале июня этого года.
- Португалец работа в системе «Барселоны» в 1996–2000 годах, до того, как Месси присоединился к академии клуба из «Ньюэллс Олд Бойз».