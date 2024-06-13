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    «Барселона» отложила переход Киммиха до лета 2025 года

    Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет подписать полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха бесплатно летом 2025 года, сообщает Bild.

    Мюнхенский клуб вряд ли продлит контракт с 29-летним игроком сборной Германии на действующих условиях, согласно которым хавбек зарабатывает 19,5 миллиона евро в год до уплаты налогов. Переговоры о новом соглашении пройдут после Евро-2024.

    Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани не собирается использовать Киммиха в центре поля, и в клубе полагают, что игрок уйдет через год свободным агентом.

    При этом семье Киммиха – жене и четырем детям – очень комфортно в Мюнхене, где они построили новый дом.

    • В минувшем сезоне 29-летний хавбек провел за клуб 43 матча, забил 2 гола, отдал 10 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Киммиха в 50 миллионов евро.

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    Источник: Bild

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