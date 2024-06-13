«Барселона» отложила переход Киммиха до лета 2025 года

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет подписать полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха бесплатно летом 2025 года, сообщает Bild.

Мюнхенский клуб вряд ли продлит контракт с 29-летним игроком сборной Германии на действующих условиях, согласно которым хавбек зарабатывает 19,5 миллиона евро в год до уплаты налогов. Переговоры о новом соглашении пройдут после Евро-2024.

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани не собирается использовать Киммиха в центре поля, и в клубе полагают, что игрок уйдет через год свободным агентом.

При этом семье Киммиха – жене и четырем детям – очень комфортно в Мюнхене, где они построили новый дом.