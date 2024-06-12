Слуцкий из ЛДПР высказался о том, что люди путают его со Слуцким-тренером

Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его путают с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.

«Путали ли меня с тренером Леонидом Слуцким? Да, ровно минуту назад девушка назвала меня Леонидом Викторовичем, а его часто называют Леонидом Эдуардовичем. Ну, это совершенно нормально.

У меня внук тоже Леонид Слуцкий. Чем больше будет Леонидов Слуцких, тем правильнее. Так что даешь больше Леонидов Слуцких!

А Леониду Викторовичу на его сегодняшнем поприще пожелаю успеха», – сказал Слуцкий-политик.