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    • Слуцкий из ЛДПР высказался о том, что люди путают его со Слуцким-тренером

    Слуцкий из ЛДПР высказался о том, что люди путают его со Слуцким-тренером

    Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его путают с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.

    «Путали ли меня с тренером Леонидом Слуцким? Да, ровно минуту назад девушка назвала меня Леонидом Викторовичем, а его часто называют Леонидом Эдуардовичем. Ну, это совершенно нормально.

    У меня внук тоже Леонид Слуцкий. Чем больше будет Леонидов Слуцких, тем правильнее. Так что даешь больше Леонидов Слуцких!

    А Леониду Викторовичу на его сегодняшнем поприще пожелаю успеха», – сказал Слуцкий-политик.

    • Леонид Слуцкий в марте был кандидатом на пост президента России.
    • Слуцкий-тренер с зимы работает в Китае.
    • «Шанхай Шэньхуа» при россиянине ни разу не уступил в официальных матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.06.2024 19:12
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    Комментарии (6)
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    ...короче
    1718209309
    ... ой-вей нам, ой-вей)...
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    TIMOTHY
    1718210015
    Наш Леня то получше
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    Cleaner
    1718211570
    Слуцкий тренер - крутой мужик. Хоть и полноват слегка. Слуцкий из ЛДПР - обыкновенный и заурядный чиновник.
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    NewLife
    1718216393
    Главное, чтобы вас зюба не перепутал, это не безопасно))))
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