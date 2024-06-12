Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его путают с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.
«Путали ли меня с тренером Леонидом Слуцким? Да, ровно минуту назад девушка назвала меня Леонидом Викторовичем, а его часто называют Леонидом Эдуардовичем. Ну, это совершенно нормально.
У меня внук тоже Леонид Слуцкий. Чем больше будет Леонидов Слуцких, тем правильнее. Так что даешь больше Леонидов Слуцких!
А Леониду Викторовичу на его сегодняшнем поприще пожелаю успеха», – сказал Слуцкий-политик.
- Леонид Слуцкий в марте был кандидатом на пост президента России.
- Слуцкий-тренер с зимы работает в Китае.
- «Шанхай Шэньхуа» при россиянине ни разу не уступил в официальных матчах.