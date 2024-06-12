«Бешикташ» подаст в суд на журналиста за инсайд о переговорах с «Зенитом»

«Бешикташ» раздражен публикацией деталей переговоров с «Зенитом». Клубы якобы обсуждают трансферы Жедсона Фернандеша и Бахтиера Зайнутдинова.

Инсайд опубликовал Гекхан Динч. На журналиста планируют подать в суд за «клевету». Особенно «Бешикташ» возмутило, что Динч обнародовал планирующийся сговор клубов с целью лишить «Бенфику» положенных выплат за трансфер Фернандеша.

Стамбульцы хотят завысить стоимость Зайнутдинова с целью занизить цену на Жедсона. Это нужно, чтобы пришлось переводить меньше денег в Португалию.