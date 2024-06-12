Источник назвал общую сумму трансфера двух игроков «Бешикташа» в «Зенит»

«Зенит» предложил «Бешикташу» 30 миллионов евро за полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиeра Зайнутдинова. По данным Depar Sports, поскольку 50% трансферной суммы за португальца пойдeт в пользу «Бенфики», цена за Фернандеша будет указана как 5 миллионов евро, а за казахстанца – 25 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 26-летний Зайнутдинов сыграл 37 матчей за «Бешикташ» и забил 1 гол.

25-летний Фернандеш провел за стамбульцев 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

По данным Transfermarkt, стоимость Зайнутдинова составляет 5 миллионов евро, Фернандеша – 15 миллионов евро.