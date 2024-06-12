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    • Источник назвал общую сумму трансфера двух игроков «Бешикташа» в «Зенит»

    Источник назвал общую сумму трансфера двух игроков «Бешикташа» в «Зенит»

    «Зенит» предложил «Бешикташу» 30 миллионов евро за полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиeра Зайнутдинова. По данным Depar Sports, поскольку 50% трансферной суммы за португальца пойдeт в пользу «Бенфики», цена за Фернандеша будет указана как 5 миллионов евро, а за казахстанца – 25 миллионов евро.

    • В сезоне-2023/24 26-летний Зайнутдинов сыграл 37 матчей за «Бешикташ» и забил 1 гол.
    • 25-летний Фернандеш провел за стамбульцев 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.
    • По данным Transfermarkt, стоимость Зайнутдинова составляет 5 миллионов евро, Фернандеша – 15 миллионов евро.

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    Источник: страница Depar Sports в соцсети X

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    Комментарии (15)
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    NewLife
    1718194762
    Это ж сколько российских пенсий в сумме ?
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    Freyd
    1718195498
    Махинации строго караются.В Бенфике дебилоиды сидят:-))
    Ответить
    The only one
    1718196022
    Бесятся с жиру. Когда уже перейдём на альтернативную энергию...
    Ответить
    MazaiNN
    1718196095
    Вас фифА вы..Бет и высушит за подобные схемы.
    Ответить
    R_a_i_n
    1718196362
    Вот так вот Питер и работает.
    Ответить
    Невописынок
    1718196652
    Мазутные рабы опять возбудились, ну не умеете работать на рынке, зачем своё рыло вообще высовывать
    Ответить
    Цугундeр
    1718197346
    Из какого мочеточника соцсеть Хы берёт такие суммы..?
    Ответить
    алдан2014
    1718197886
    Статистика не впечатляет.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1718197923
    А чё так мало) пиши больше)
    Ответить
    FCSpartakM
    1718201618
    Зачем вообще из Турции кого-то брать и за такие деньги? Зайнутдинов столько не стоит, а португалец оценивается в 15 , статистика скромная. К 25 годам по сути стал играть будто бы, везде числился скорее.
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