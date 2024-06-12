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    • Стало известно, кто выступает инициатором возвращения Смолова в «Краснодар»

    Стало известно, кто выступает инициатором возвращения Смолова в «Краснодар»

    Нападающий Федор Смолов вскоре может вернуться в «Краснодар». Инициатором трансфера выступает главный тренер команды Мурад Мусаев.

    «Однако решающее слово в возможном возвращении Фeдора в стан «быков» остается за Сергеем Галицким. Он пока не определился с тем, нужен ли команде 34-летний футболист», – написал источник.

    • Форвард провел в минувшем сезоне 34 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
    • Смолов уже выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
    • Будучи в «Краснодаре», Федор дважды становился лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (6)
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    MazaiNN
    1718198101
    Монетку киньте ***.
    Ответить
    ...короче
    1718198498
    ...быка из него точно не получится, если только в арбу запрячь, как вола... Или, сразу, на скотобойню...
    Ответить
    TIMOTHY
    1718199803
    Крыша поехала в Краснодаре у всех начиная с Галицкого)
    Ответить
    zigbert
    1718200052
    Вызывает большое сомнение в приобретении этого форварда.Краснодару необходимо усиливаться.
    Ответить
    subbotaspartak
    1718201538
    Так и не хотят чемпионствовать
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718203098
    Динамо-Галицкому: «На тебе Серёжа то,что нам негоже!»
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