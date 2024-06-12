Стало известно, кто выступает инициатором возвращения Смолова в «Краснодар»

Нападающий Федор Смолов вскоре может вернуться в «Краснодар». Инициатором трансфера выступает главный тренер команды Мурад Мусаев.
«Однако решающее слово в возможном возвращении Фeдора в стан «быков» остается за Сергеем Галицким. Он пока не определился с тем, нужен ли команде 34-летний футболист», – написал источник.
- Форвард провел в минувшем сезоне 34 матча, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
- Смолов уже выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
- Будучи в «Краснодаре», Федор дважды становился лучшим бомбардиром сезона РПЛ.