Стало известно, кто выступает инициатором возвращения Смолова в «Краснодар»

Нападающий Федор Смолов вскоре может вернуться в «Краснодар». Инициатором трансфера выступает главный тренер команды Мурад Мусаев.

«Однако решающее слово в возможном возвращении Фeдора в стан «быков» остается за Сергеем Галицким. Он пока не определился с тем, нужен ли команде 34-летний футболист», – написал источник.