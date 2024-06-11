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    • Карпин признался, что не собирался начинать тренерскую карьеру

    Карпин признался, что не собирался начинать тренерскую карьеру

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что во время игровой карьеры не собирался становиться тренером.

    «Когда я закончил карьеру, не собирался тренировать, потому что это геморрой постоянный. Будучи футболистом, я понимал, что, грубо говоря, за себя отвечаю, а тренеру надо отвечать за 20 человек. Понимал, что это разные профессии. И ничего такого интересного и приятного часто в этом нет.

    Прям, когда вот этот момент наступит – «все, устал» – тогда и закончу или возьму паузу как минимум. Бывают моменты, особенно с нашей логистикой после неудачных матчей, вот эти поездки, возврат в Ростов. Порой думаешь, зачем все это надо, посещают такие мысли. Но прям «все, устал, заканчиваю» – такого не было», – сказал Карпин.

    • Карпин завершил игровую карьеру в 2005 году.
    • Он начал тренерскую карьеру в «Спартаке» в 2009 году, а до этого был генеральным директором клуба.

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    Источник: «Россия 24»

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