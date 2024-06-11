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    • В Казахстане высказались о проведении товарищеского матча с Россией

    В Казахстане высказались о проведении товарищеского матча с Россией

    Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о возможности сыграть товарищеский матч с Россией.

    – В начале этого года говорили о возможном товарищеском матче сборных России и Казахстана. Есть ли возможность организовать встречу Черчесова со своей бывшей командой?

    – У нас всегда есть желание сыграть со сборной России. Нам бы был интересен этот матч, но пока все находится на стадии переговоров. Наша сборная всегда хотела бы получать такие практики, как игры с российской командой. Динамика такова: мы сыграли с Арменией, завтра матч с Азербайджаном, а с Россией сыграть нам еще интереснее.

    Если получится договориться, то мы официально об этом объявим. Пока обсуждения по матчу между КФФ и РФС нет – есть желание от обеих сторон. Не могу говорить за российскую сторону, но мы и они хотели бы организовать эту встречу. В этом году будем смотреть на даты, ищем графики, а у сборной есть перегрузка по матчам.

    Будем думать над этим после полноценного включения Станислава Черчесова в работу с нашей сборной. Тогда будем думать и обсудим с ним возможность товарищеской игры с Россией. Пока у нас плотный график, но в случае предварительной договоренности между нашими федерациями мы все сообщим.

    • В начале июня было объявлено, что сборную Казахстана возглавил экс-наставник национальной команды России Станислав Черчесов.
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:13
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    Саламыч требует сатисфакции. )
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