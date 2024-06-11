Карпин сказал, готов ли совмещать работу в сборной и другом клубе, кроме «Ростова»

Валерий Карпин высказался о совмещении постов главного тренера сборной России и «Ростова»

«Тренировать любой другой российский клуб и сборную мне представляется очень сложным. «Ростов» – это намного проще, потому что там уже всe выстроено и работает без моего участия ежедневного.

Представим себе, что я сейчас пришeл в другой российский клуб, не говорю даже про зарубежный, допустим, в июне. И в сентябре я уже уехал на 10 дней [из клуба], когда надо ещe выстраивать все, чтобы вошли в привычку многие вещи.

Понятно, что я не смогу бросить даже российский клуб, не говоря о зарубежном. И я не захочу тренировать и сборную, и какой-то зарубежный клуб, и не смогу», – сказал Карпин.