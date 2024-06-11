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    • Карпин сказал, готов ли совмещать работу в сборной и другом клубе, кроме «Ростова»

    Карпин сказал, готов ли совмещать работу в сборной и другом клубе, кроме «Ростова»

    Валерий Карпин высказался о совмещении постов главного тренера сборной России и «Ростова»

    «Тренировать любой другой российский клуб и сборную мне представляется очень сложным. «Ростов» – это намного проще, потому что там уже всe выстроено и работает без моего участия ежедневного.

    Представим себе, что я сейчас пришeл в другой российский клуб, не говорю даже про зарубежный, допустим, в июне. И в сентябре я уже уехал на 10 дней [из клуба], когда надо ещe выстраивать все, чтобы вошли в привычку многие вещи.

    Понятно, что я не смогу бросить даже российский клуб, не говоря о зарубежном. И я не захочу тренировать и сборную, и какой-то зарубежный клуб, и не смогу», – сказал Карпин.

    • Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года.
    • 55-летний специалист совмещает эту должность с работой в «Ростове» с марта 2022 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Россия 24»

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    Комментарии (2)
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    ЮНик
    1718092610
    Нынешнее руководство сборной это не работа, а просто подарок судьбы. Абсолютно бессмысленное и ненужное занятие на ближайшую пятилетку минимум.
    Ответить
    alll-333
    1718101475
    Истину глаголит
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