ПСВ хочет выгодно купить защитника «Барселоны», порвавшего «кресты»

ПСВ не собирается активировать опцию выкупа защитника «Барселоны» Серджино Деста за 11 миллионов евро, которая предусмотрена по арендному соглашению между клубами.

По данным Eindhovens Dagblad, вместо этого команда из Эйндховена предложила приобрести футболиста за меньшую сумму, поскольку американец в апреле получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл на длительный срок.

Из-за проблем с платежной ведомостью «Барселона» заинтересована в том, чтобы расстаться с Дестом.