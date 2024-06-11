Реакция Генича на увольнение Талалаева из «Химок»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал новость об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

«Читать про Талалаева и «Химки» можно только с улыбкой на лице. Весело. Очень самобытный клуб», – написал Генич в своем телеграм-канале.