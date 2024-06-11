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    Реакция Генича на увольнение Талалаева из «Химок»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал новость об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

    «Читать про Талалаева и «Химки» можно только с улыбкой на лице. Весело. Очень самобытный клуб», – написал Генич в своем телеграм-канале.

    • 51-летний Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
    • Под его руководством подмосковная команда пробилась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
    • Сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуры двух тренеров.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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