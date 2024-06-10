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    • Реакция Винисиуса на тюремные сроки фанатам «Валенсии» за расизм в его адрес

    Реакция Винисиуса на тюремные сроки фанатам «Валенсии» за расизм в его адрес

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал приговор суда трем фанатам «Валенсии».

    • В мае 2023 года они оскорбляли бразильца во время матча на «Месталье».
    • Все трое проведут в тюрьме по 8 месяцев.
    • Их признали виновными по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами».

    «Многие просили меня игнорировать это, другие говорили, что моя борьба тщетна и что я должен просто «играть в футбол».

    Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов. Это первое уголовное осуждение в истории Испании – не для меня. Оно для всех чернокожих.

    Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я привлеку их к ответственности.

    Спасибо Ла Лиге и «Реалу» за помощь в этом историческом решении. Дальше – больше» – написал Винисиус в соцсетях.

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    Источник: твиттер Винисиуса Жуниора

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    10.06.2024 20:20
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    Комментарии (9)
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    Spartak_forv@
    1718041005
    Точно золотой мяч дадут
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718042023
    За расизм против Винисиуса в Испании осудили, а политические акции Бунедестим на Евро против экспансии шейхов запретили, ***** стандарты))
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    Cleaner
    1718042345
    Не веди себя, как OБЕЗЬЯНА, тогда никто ничего тебе кричать не будет. Винисиус, земля круглая. Посадил ты, посадят тебя. И скорее рано, чем поздно...(((
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    ...короче
    1718043981
    ...вах! Шайтан!...
    Ответить
    Спартач80
    1718045044
    Мда... Это зашквар, с твоей стороны, Вини...
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    Gwynbleidd
    1718048211
    Ну если выпадет Реалу играть с Лацио, вот тогда Вини почувствует, что такое расизм ))) Ну или с зенитом, но это точно будет не скоро )))
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    Gwynbleidd
    1718048691
    Сам провоцирует болельщиков соперника, а потом прикрывается цветом кожи! Хотя все черные так делают, которые потомки рабов! У выходцев из Африки проблем с расизмом нет(которые родились и выросли)!
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    ВетеR
    1718049400
    отвратительная личность
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