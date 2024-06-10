Реакция Винисиуса на тюремные сроки фанатам «Валенсии» за расизм в его адрес

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал приговор суда трем фанатам «Валенсии».

В мае 2023 года они оскорбляли бразильца во время матча на «Месталье».

Все трое проведут в тюрьме по 8 месяцев.

Их признали виновными по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами».

«Многие просили меня игнорировать это, другие говорили, что моя борьба тщетна и что я должен просто «играть в футбол».

Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов. Это первое уголовное осуждение в истории Испании – не для меня. Оно для всех чернокожих.

Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я привлеку их к ответственности.

Спасибо Ла Лиге и «Реалу» за помощь в этом историческом решении. Дальше – больше» – написал Винисиус в соцсетях.