Реакция Винисиуса на тюремные сроки фанатам «Валенсии» за расизм в его адрес

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал приговор суда трем фанатам «Валенсии».
- В мае 2023 года они оскорбляли бразильца во время матча на «Месталье».
- Все трое проведут в тюрьме по 8 месяцев.
- Их признали виновными по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами».
«Многие просили меня игнорировать это, другие говорили, что моя борьба тщетна и что я должен просто «играть в футбол».
Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов. Это первое уголовное осуждение в истории Испании – не для меня. Оно для всех чернокожих.
Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я привлеку их к ответственности.
Спасибо Ла Лиге и «Реалу» за помощь в этом историческом решении. Дальше – больше» – написал Винисиус в соцсетях.