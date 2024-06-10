Трех фанатов «Валенсии» приговорили к реальному тюремному сроку за расизм в адрес Винисиуса

В понедельник, 10 июня, суд вынес решение по троим болельщикам «Валенсии», которые обвинялись по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами».

В мае 2023 года они оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча на «Месталье».

Фанатов приговорили к 12 месяцам тюремного заключения, однако срок будет сокращен до 8 месяцев в связи с признанием вины обвиняемыми на стадии предварительного следствия.

Также они обязаны оплатить судебные издержки и в течение двух лет не посещать стадионы.

В Испании это первый обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матча.