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    • Трех фанатов «Валенсии» приговорили к реальному тюремному сроку за расизм в адрес Винисиуса

    Трех фанатов «Валенсии» приговорили к реальному тюремному сроку за расизм в адрес Винисиуса

    В понедельник, 10 июня, суд вынес решение по троим болельщикам «Валенсии», которые обвинялись по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами».

    • В мае 2023 года они оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча на «Месталье».

    Фанатов приговорили к 12 месяцам тюремного заключения, однако срок будет сокращен до 8 месяцев в связи с признанием вины обвиняемыми на стадии предварительного следствия.

    Также они обязаны оплатить судебные издержки и в течение двух лет не посещать стадионы.

    В Испании это первый обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матча.

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    Источник: AS

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    10.06.2024 19:33
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    Комментарии (6)
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    ...короче
    1718038036
    ...и пошло-поехало по Европе. И это только начало. Сиди, фанат, молча, смотри футбол, сопи носом...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718038267
    Еврофутбол захватывают шейхи
    Ответить
    JIEGEHDA
    1718039456
    И только фанаты Реала будут говорить что так и надо А спустя неделю писать про цвет кожи игроков Зенита. Такие вот они .... Жалкие остатки
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