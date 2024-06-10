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    • Карпин – о Головине в «Реале» или «Барсе»: «А его туда зовут?»

    Карпин – о Головине в «Реале» или «Барсе»: «А его туда зовут?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в более статусный клуб.

    – Вы с Головиным на связи? Как он себя чувствует?

    – Восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов.

    – Александра признали лучшим игроком «Монако» в прошлом сезоне. Есть ему ещe куда расти в этой команде или желательно перейти на более высокий уровень?

    – А «Монако» что, невысокий уровень? На всякий случай – вторая команда Франции.

    – Я имею в виду претендентов на победу в Лиге чемпионов.

    – Например?

    «Барселона», «Реал».

    – А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним.

    • Российский футболист провел 6-й год во Франции.
    • Его статистика в сезоне-2023/24: 27 матчей, 6 голов, 6 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.06.2024 20:00
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