Карпин – о Головине в «Реале» или «Барсе»: «А его туда зовут?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в более статусный клуб.

– Вы с Головиным на связи? Как он себя чувствует?

– Восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов.

– Александра признали лучшим игроком «Монако» в прошлом сезоне. Есть ему ещe куда расти в этой команде или желательно перейти на более высокий уровень?

– А «Монако» что, невысокий уровень? На всякий случай – вторая команда Франции.

– Я имею в виду претендентов на победу в Лиге чемпионов.

– Например?

– «Барселона», «Реал».

– А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним.