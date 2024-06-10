Карпин – о Головине в «Реале» или «Барсе»: «А его туда зовут?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в более статусный клуб.
– Вы с Головиным на связи? Как он себя чувствует?
– Восстанавливается. К следующему сезону должен быть готов.
– Александра признали лучшим игроком «Монако» в прошлом сезоне. Есть ему ещe куда расти в этой команде или желательно перейти на более высокий уровень?
– А «Монако» что, невысокий уровень? На всякий случай – вторая команда Франции.
– Я имею в виду претендентов на победу в Лиге чемпионов.
– Например?
– «Барселона», «Реал».
– А они Головина зовут? Или ему самому туда написать заявление: «Прошу взять меня в команду»? Если предложение поступит, он наверняка подумает над ним.
- Российский футболист провел 6-й год во Франции.
- Его статистика в сезоне-2023/24: 27 матчей, 6 голов, 6 ассистов.